Сенат США затвердив експосла в РФ Бернса на посаді директора ЦРУ

У четвер, 18 березня, Сенат США затвердив кандидатуру Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ

Про це повідомляє The New York Times.

Кандидатура Бернса була затверджена одноголосною згодою без поіменного голосування.

Голова Комітету Сенату з питань розвідки сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Р. Уорнер заявив, що Бернс керуватиме відомством з "цілісністю та об'єктивністю".

"Оскільки наша держава продовжує стикатися зі зростаючим і різноманітним набором загроз по всьому світу, ми повинні мати досвідчених лідерів, які готові зійтись у боротьбі з цими ризиками", - сказав пан Уорнер.

Кандидатура Бернса була єдиною, яку висунув президент Джо Байден. За президента Барака Обамі Бернс очолював делегацію США на переговорах з Іраном щодо ядерної проблеми, а в 2005-2008 роках був послом США у Москві.



