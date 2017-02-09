Сенат утвердил Джеффа Сешнса генпрокурором США

Сенат США утвердил сенатора Джеффа Сешнса, кандидатуру которого представил президент Дональд Трамп, генеральным прокурором страны

Об этом сообщает ВВС.

За назначение Сешнса на должность генпрокурора проголосовали 52 сенатора, против - 47.

Ранее сенаторы от Республиканской партии проголосовали за то, чтобы остановить выступление сенатора-демократа Элизабет Уоррен, которая зачитала в сенате письмо вдовы Мартина Лютера Кинга с критикой в адрес Джеффа Сешнса. Письмо было написано 30 лет назад, когда Сешнсу было отказано в должности федерального судьи за его расистские комментарии.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел прервал выступление Элизабет Уоррен и заявил протест спикеру сената, сказав, что Уоррен нарушила правила палаты, "подвергнув сомнению поведение другого сенатора".

Днем ранее президент Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в затягивании назначения министров и создании препятствий для работы его администрации.

Сешнс стал лишь седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в Администрации из 21, несмотря на то что с инаугурации нового президента прошло уже почти три недели.