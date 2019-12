Сенатор Кеннеди обвинил Украину во вмешательстве в выборы в 2016 году - СМИ

09:40 03 дек.

Как отмечает издание, эти "заведомо ложные утверждения давно опровергнуты".

После опровержения собственных заявлений о том, будто Украина вмешивалась в выборы в США, сенатор-республиканец Джон Кеннеди вновь повторил, что Украина вмешивалась в выборы в США в 2016 году на стороне демократов. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что 1 декабря Кеннеди вновь высказал точку зрения о том, что Украина, вероятно, "была причастна к вмешательству в выборы" (президента США - ред.) в 2016 году. Он сделал это в программе Meet the Press на канале NBC News.

"Я думаю, и Россия, и Украина вмешивались в выборы 2016 года. Я думаю, что это было хорошо задокументировано изданиями Financial Times, Politico, The Economist, The Washington Examiner, даже CBS, что Премьер-министр Украины, министр внутренних дел, посол Украины в США... все осуществляли вмешательство в выборы в социальных сетях и в других местах", - цитирует сенатора The Washington Post.

При этом газета соглашается, что отдельные украинцы действительно публично критиковали президента Трампа, как, впрочем, и другие зарубежные политики.

"Но Кеннеди предпочитает настаивать на пропагандистской линии Кремля", - отмечается в публикации.

Более того, сенатор заявил, что его никто не информировал о роли России. А заявление Фионы Хилл, экс-советника Дональда Трампа, которая уверена, что Кремль прилагает усилия, чтобы переложить свою вину на Украину, он просто пропустил. В связи с этим он заявил, что "доктор Хилл имеет право на свое мнение" - несмотря на возражение ведущего, что она представила выводы разведки США.

Напомним, ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани опубликовал письмо с доказательством вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

Как сообщала Lenta.UA, в мае 2019 года личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел встречу с бывшим работником посольства Украины в США Андреем Телиженко, который в 2016 году заявил о вмешательстве Украины в президентские выборы в Соединенных Штатах.

По данным издания Politico, Телиженко - дипломат, экс-сотрудник посольства Украины в США. Именно он обвинил своих коллег в попытках вмешаться в ход президентских выборов в США в 2016 году.

По его данным, украинское посольство во главе с Валерием Чалым тесно сотрудничало во время выборов с американкой украинского происхождения Александрой Чалупой, связанной с Демократической партией США.

Именно от этой политической силы баллотировалась Хиллари Клинтон. Госпожа Чалупа якобы собирала для партии разоблачительные материалы о Поле Манафорте, члене избирательного штаба Дональда Трампа.

Поскольку Манафорт был тесно связан с Виктором Януковичем, то его легко было привязать и к России. А значит собранные доказательства могли свидетельствовать о российском вмешательстве в выборы. По словам Телиженко, украинские дипломаты помогали Демократической партии дискредитировать Дональда Трампа именно связями его окружения с Россией.

Lenta.ua

https://lenta.ua/