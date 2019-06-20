Сенатор США предлагает признать Россию спонсором терроризма

Сенатор-республиканец от Колорадо и член Хельсинской Комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться принятия закона, по которому Госдепартамент США должен будет определить, подпадает ли Россия под определение "государства- спонсора терроризма".

Об этом сенатор заявил в интервью Русской службе "Голоса Америки.

Кори Гарднер, который в прошлом году внес соответствующий законопроект, повторно представил его уже в новом составе Конгресса США в апреле этого года. Законопроект был также поддержан сенатором от Нью-Джерси, демократом Бобом Менендесом.

Сам Кори Гарднер считает, что Россия соответствует данному определению.

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы - она оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей", - сказал сенатор.

По его мнению, признание России как государства-спонсора терроризма отправит сигнал по всему миру, что это режим, который опирается на беспредел, который не останавливается перед нарушением основных норм международного права, и что США этого не потерпят.

Признание Госдепартаментом США страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые включают контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.

Сейчас в списке стран-спонсоров терроризма четыре государства - Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

"Я надеюсь, что мы проведем слушания по данному закону. Я ожидаю, что он встретит сопротивление, но по-прежнему уверен, что это важное дело, которое мы должны сделать", - подчеркнул американский политик.