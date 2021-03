Сенатор Тед Круз блокуватиме призначення директора ЦРУ до заморозки газопроводу

Впливовий сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що блокуватиме швидке затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ

, доки адміністрація президента США Джо Байдена не запровадить нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік - 2".

"Я зніму своє блокування, коли адміністрація Байдена виконає свої правові зобов‘язання відзвітувати і запровадить санкції проти кораблів та компаній, які будують путінський газогін", - пише сенатор у своєму Twitter.

"Дотримуйтесь закону. Досить потурати Росії", - додав він.

Ill release my hold when the Biden admin meets its legal obligation to report and sanction the ships and companies building Putins pipeline.

Follow the law.

Stop being soft on Russia.

#NordStream2https://t.co/UifxAj1cuk - Ted Cruz (@tedcruz) March 5, 2021

Нагадаємо, Тед Круз неодноразово вимагав від адміністрації США запровадження санкцій для заморожування "Північного потоку - 2", і тиску на компанії, що беруть участь у цьому проекті.

А в серпні-2020 він із сенаторами Томом Коттоном і Роном Джонсоном направили офіційне попередження німецькій компанії Faehrhafen Sassnitz з погрозою фінансово знищити німецький порт за допомогу "Північному потоку - 2".