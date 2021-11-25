Сенатори США пропонують збільшити оборонну допомогу Україні

Сенатори США внесли до проєкту закону США про оборонний бюджет NDAA-2022 пропозицію щодо збільшення допомоги Україні у сфері безпеки й оборони на тлі нинішньої агресії з боку РФ.

Про це повідомляє в середу американське видання Politico, передає Укрінформ.

«Сенатори Роб Портман і Джин Шахін прагнуть збільшити фінансування Пентагону з метою озброєння України, додавши ще $50 мільйонів у рамках щорічного законодавства про політику (США – ред.) у сфері оборони, яке обговорюється в залі Сенату»,- зауважує видання.

Водночас, зазначається, що процес затвердження законопроєкту наразі перебуває «у підвішеному стані» після того, як минулого тижня голосування за велику кількість внесених поправок застопорилося. Пропозиція Портмана і Шахін може бути прийнята в разі її схвалення більшості сенаторів. Очікується, що це станеться не раніше наступного тижня, після відзначення в Америці національного свята, Дня подяки.

Як повідомляв Укрінформ, у Конгресі США все частіше закликають адміністрацію Байдена діяти найрішучішим чином для стримування Росії, яка посилила напруженість біля українського кордону. У тому числі законодавці наполягають на постачанні Україні додаткової зброї.