Сенаторы США договорились о возобновлении работы федеральных органов

Сенат США проголосовал за резолюцию, которая продлевает временное финансирование федерального правительства до 8 февраля. Члены верхней палаты американского Конгресса также согласились сократить дискуссии по этому вопросу, что, по их мнению, поможет окончательно принять документ. «В ближайшее время правительство возобновит работу»,— заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

За резолюцию было отдано 60 голосов сенаторов, необходимых для продолжения работы над ней. Республиканцы, выступающие разработчиками резолюции, контролируют в Сенате 51 место, и им была поддержка нужна демократов.

20 января федеральные ведомства США временно прекратили работу, поскольку в Конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства. Это первый раз с 2013 года, когда правительство было вынуждено прекратить свою деятельность из-за споров между демократами и республиканцами. Тогда из-за бюджетного кризиса правительство США было вынуждено приостановить работу на 16 дней.