Сенаторы США после визита в Украину пообещали добиваться жестких санкций против РФ

Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также сенатор-демократ Эйми Клобучар после визита в Украину отправились в Грузию, где 1 января заявили, что будут добиваться от Конгресса принятия еще более жестких санкций в отношении России и ее президента Владимира Путина. Об этом передает "Радио Свобода".

"Мы надеемся сделать 2017-й годом ответственности за преступления. Пора сдержать Путина. Настало время для новых санкций, что тяжело ударят как по нему персонально, так и по энергетике России и банковскому сектору", - отметил в Тбилиси сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Он вместе с Джоном Маккейном (сенатор-республиканец от штата Аризона) и Эйми Клобучар (сенатор-демократ от штата Миннесота) прибыли с двухдневным визитом в Тбилиси.

"Мы настойчиво призываем наших коллег принять более значимые и строгие санкции против России за ее хакерские нападения на Соединенные Штаты", - отметил Маккейн, добавив, что существуют "очевидные доказательства" вмешательства именно РФ в электронные ресурсы Демократической партии США.

Указано, что сенаторы посетили село Хурвалети на административной границе вблизи контролируемого российскими войсками региона Южная Осетия.

"Сейчас очень сложные и тяжелые времена. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать полную независимость, свободу и территориальную целостность Грузии", - пообещал Маккейн.

Кроме того, Грэм сказал, что трое сенаторов после возвращения расскажут Конгрессу и всем остальным, "что Россия сделала Прибалтике и что делает в Украине".

Напомним, ранее ряд видных сенаторов США от Республиканской и Демократической партий назвали расширение санкций против России давно назревшим и пообещали на законодательном уровне еще усилить сдерживающие меры против Кремля в 2017 году.