Сенцов вошел в список финалистов премии Сахарова

Финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

Соответствующее сообщение размещенона сайте Европейского парламента.

Нынешние финалисты премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова были выбраны комитетами по иностранным делам и развития 9 октября.

Финалист Насир Зефзафи является лидером Хираки Риф - массового протестного движения в регионе Риф на севере Марокко, борец с коррупцией, подавлением и злоупотреблением властью. Он был арестован в мае 2017 года и приговорен к 20 годам заключения за "заговор против безопасности государства".

Напомним, 25 октября лауреат будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз - сертификат и 50 000 евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

Премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.