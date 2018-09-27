Сенцова включили в предварительный список кандидатов на премию Сахарова

Всего в перечень кандидатов попало восемь человек и неправительственных организаций.

Кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова, которому в России незаконно присудили 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, внесли в предварительный список кандидатов на премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Презентация кандидатур состоялась во время сегодняшнего заседания комитета ЕП по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека.

Всего на премию Сахарова в 2018 году фракции и группы депутатов предложили выдвинуть восемь человек и неправительственных организаций, которые посвятили свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире. Все предложенные кандидатуры включили в предварительный список после обсуждения.

Трех финалистов определят путем голосования на аналогичном сегодняшнему заседании 9 октября. Победителя общая конференция председателей фракций ЕП объявит 25 октября. Церемония вручения премии состоится в Страсбурге 12 декабря во время пленарной сессии Европейского парламента.

Напомним, Олега Сенцова на получение премии имени Сахарова номинировала "Европейская народная партия", которая является крупнейшей фракцией в Европарламенте.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова - это награда, которая ежегодно вручается на одном из пленарных заседаний Европарламента за заслуги в борьбе за свободу слова. Премия была учреждена в 1988 году.

По материалам: Интерфакс-Украина