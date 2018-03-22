Сербия предлагает провести у себя встречу Дональда Трампа и Владимира Путина

Белград предлагает провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Сербии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сербского министра иностранных дел Ивицу Дачича. «Сербия как военно нейтральное государство обладает внешнеполитическим потенциалом для того, чтобы принять президентов РФ и США. Это было бы и лучшим подтверждением политики, которую проводит наша страна»,— заявил он.

Ранее господин Трамп позвонил российскому президенту, чтобы поздравить его с победой на выборах. Лидеры двух стран Господа Путин и Трамп обсудили ситуации в Сирии, на Украине и в КНДР, усилия по ограничению гонки вооружений, а также возможную встречу на высшем уровне.

Позднее американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что заявление Дональда Трампа стало неожиданностью для сотрудников администрации, которые выступали против двусторонней встречи американского президента с Владимиром Путиным и рекомендовали не поздравлять его с победой на выборах.