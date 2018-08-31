Сербский патриарх просит Варфоломея не предоставлять Украине томос

В письме Варфоломея Ириней утверждает, что только Русская Церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине

Патриарх Сербской православной церкви Ириней предостерегает вселенского патриарха Варфоломея от вмешательства в украинские церковные вопросы, как и в македонские и черногорские.

Отрывки из письма Иринея обнародовало греческое религиозное агентство " Romfea " и распространили другие СМИ, информирует "Украинская правда" .

В качестве причины для отправки этого письма сербский патриарх называет "заботу СПЦ о единстве Православной Церкви и" после вмешательства Вселенского патриархата в Украине с возможным предоставлением томоса - автокефалии - местной церкви.

Ириней заявляет, что "ересь этнофилетизма " является одним из крупнейших зол современного православия.

По его мнению, вселенский патриархат, вмешиваясь в дела церкви в Украине "против воли Русской православной церкви" , направляется к внедрению новых параметров и " пагубной деятельности" в православии - и такие же планы есть и для "Македонской православной церкви".

Предоставления автокефалии церкви в Украине сербский патриарх описывает как "очень рискованный, даже катастрофический" акт для единства Святого Православия ", а УПЦ КП называет раскольниками.

Такое решение, по мнению автора письма, будет означать еще и небратское позицию по отношению к Русской Церкви.

Ириней уравнивает "лидеров раскола в Черногории и Украины" и считает, что, как и в Македонии, "ситуация в Черногории связана с Украиной" .

Македонские СМИ пишут, что "сербский Патриарх своим скандальным письмом себя поставил на место судьи Вселенского Патриарха" .

На 31 августа запланирован визит патриарха РПЦ Кирилла в Стамбул. Он запланировал встречу с Варфоломеем и "компетентными органами Матери-Церкви по вопросам, представляющим взаимный интерес ".

На 1-3 сентября в Вселенской Патриархии уже запланирован Синакс (Synaxis) - собрание всех епископов этой Церкви. Накануне Синакса состоится очередное заседание Священного Синода Патриархата.

По мнению некоторых религиозных аналитиков, на Синоде и Синакси будет рассматриваться и "украинский вопрос", т.н. вопрос Томосу - предоставление автокефалии Церкви в Украине.

Также, патриарх Филарет ожидает получения томоса в сентябре.