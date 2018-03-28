Сергей Нарышкин признал, что среди высланных дипломатов были разведчики

Глава службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин признал, что среди дипломатов, высланных из западных стран в связи с «делом Скрипаля» есть сотрудники разведки, передает «РИА Новости». «Среди высланных представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, но их немного»,— отметил господин Нарышкин. «Это лица, которые были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на т.н. партнерском канале»,— сказал директор СВР.

При этом саму высылку дипломатов глава СВР назвал «грязной и циничной провокацией», на которую последует жесткий ответ. По словам господина Нарышкина, СВР «располагает самым широким инструментом ведения разведывательной деятельности, который обеспечивает решения задач по обеспечению безопасности РФ».

Массовая высылка российских дипломатов началась с Великобритании, которая обвиняет Россию в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим газом «Новичок», Россия причастность к инциденту отрицает. В настоящее время известно о высылке 150 дипломатических работников из 27 стран.