Сертифікація "Північного потоку 2" не загрожує безпеці постачання газу до Німеччини та ЄС - ФРН

У Міністерстві економіки ФРН заявили, що сертифікація газопроводу "Північний потік 2" не загрожує безпеці постачання газу до Німеччини та ЄС. Відповідну заяву опублікувало міністерство, повідомляє Bloomberg.

Висновки регулятора були надіслані Федеральному мережевому агентству, яке розглядає заяву оператора проєкту Nord Stream 2 AG про сертифікацію як незалежний мережевий оператор.

Підготовляючи свої матеріали, відомство консультувалося з іншими державами- членами ЄС.

Газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Укладання першої нитки завершилося на початку червня, другої - у вересні.

На початку вересня Федеральне мережеве агентство ФРН (Bundesnetzagentur) отримало документи на сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. Розгляд документів та ухвалення рішення займе до чотирьох місяців. Потім рішення має бути передано до Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з питань глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн переконаний, що сертифікація "Північного потоку 2" Німеччиною та Європейською комісією триватиме щонайменше до березня. За матерiалами Інтерфакс-Україна, Bloomberg