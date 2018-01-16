Сеть вокруг тех, кто стоял за катастрофой MH17, затягивается (Jyllands-Posten, Дания)

Всё указывает на высокопоставленного офицера российской армии

«Тише едешь — дальше будешь», говорится в русской пословице, и Николай Ткачев — вовсе не тот человек, который хотел оказаться в свете софитов.

Карьере 69-летнего офицера в Вооруженных силах страны могут позавидовать многие: в августе 1966 он добровольно поступил на службу в Вооруженные силы, а в 2010 году смог уйти в запас в звании генерал-полковника.

Будучи офицером, Ткачев, в частности, служил в Тихоокеанском регионе и Сибири, но послужил он также и в Восточной Германии в составе советских войск. Был отмечен высокими наградами на участие в двух кровавых войнах, которые Россия вела в Чечне в 1990-е и 2000-е годы.

Сегодня Николай Ткачев занимает менее хлопотный пост в системе Министерства обороны России в большом городе Екатеринбурге, но то, что он совершенно неожиданно привлек к себе внимание даже за пределами России, объясняется вовсе не этим.

Дело в том, что есть подозрение, что Ткачев, будучи российским советником в украинском регионе Донбасс в июле 2014 года, сыграл роль в событиях, приведшим к самой страшной авиакатастрофе в Европе за несколько десятилетий.

В большом расследовании, предпринятом Bellingcat, британской группой сетевых журналистов, и российским интернет-изданием The Insider, утверждается, что генерал Ткачев под позывным «Дельфин» был одним из главных советников вооруженных русскими мятежников на востоке Украины.

Голос «Дельфина»

Журналисты — в частности, с помощью нескольких научных институтов — констатировали совпадение голоса Ткачева и голоса «Дельфина» на нескольких записях летом 2014 года.

Эта загадочная фигура была причастна к поставкам тяжелой военной техники из России мятежникам, которые, имея базы в крупных городах Донецке и Луганске, сражались с украинскими вооруженными силами.

Согласно международному расследованию, ракета, поразившая 17 июля 2014 года MH17, была выпущена из района, контролируемого мятежниками, так называемой ракетной установкой «Бук», которая была доставлена из-за границы с Россией и после того, как самолет был сбит, туда вернулась.

Результатом этого расследования, проведенного под руководством голландских экспертов, в котором приняли участие представители ряда стран, станет возбуждение уголовных дел в связи с убийствами. В расследовании, в частности, делается попытка доказать, кто скрывается под позывным «Дельфин».

В политическом плане у Кремля будет большая проблема, если удастся доказать прямую связь между высшими чинами в российской армии и событиями на Восточной Украине.

Ткачев угрожает судом за оскорблении чести и достоинства

Официально российская сторона категорически отрицает любое участие в войне в Донбассе вообще и причастность к тому, что был сбит Боинг MH17, — в особенности.

Авиакатастрофа

Российская ракета «Бук»

Самолет компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

На борту этого Боинга 777 находилось 15 членов экипажа и 283 пассажира, большинство из них — голландцы.

Самолет был сбит из российской установки ПВО «Бук» из района, контролируемого антиукраинскими повстанцами.

Установка была ввезена через границу с Россией, но неясно, кто ее обслуживал.

Расследования указывают на то, что установка прибыла с базы в Курске на юге России, хотя Москва это отрицает.



Источник: JIT, Bellingcat, JP

оссийские власти и СМИ неоднократно давали свое объяснение причин того, что самолет был сбит: утверждая, в частности, что он был сбит ракетами, выпущенными украинским истребителем или батареей «Бук», находившейся по украинскую сторону фронта.

Незадолго до Нового года некоторые российские СМИ утверждали, что один бывший украинский майор в июне 2014 года видел тяжелую артиллерию в том районе, откуда, по словам русских, и была выпущена ракета.

Но это явно противоречит выводам, сделанным в международном докладе.

Николай Ткачев решительно отрицает свою активную роль в конфликте на Украине и говорит, что уже несколько лет никуда из Екатеринбурга не выезжал.

В беседе с независимой московской газетой «Новая газета» он угрожал привлечь журналистов Bellingcat и The Insider к суду за оскорбление чести и достоинства.

«Я буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!», — заявил Ткачев журналистам «Новой газеты», навестившим его в его офисе.

В офисе — по традиции, характерной для российских военных учреждений — висят фотографии как министра обороны Сергея Шойгу, так и политического лидера, руководящего страной два десятилетия, президента Владимира Путина.

В такой системе, как российская, настолько контролируемой и иерархической, сложно представить себе, чтобы эти двое не были причастны к решению направить российскую технику и военнослужащих в Донбасс для участия в конфликте, который с 2014 года унес более 10 тысяч человеческих жизней и вынудил 1,5 миллиона человек покинуть свои дома.

Вопрос состоит в том, в какой степени в зале суда можно установить связь между тем, что был сбит пассажирский самолет, и тем, что Россия об этом знала, или тем, что военное и политическое руководство страны являлось соучастником преступления.

В большом интервью, данном The Insider накануне Нового года, один из наиболее известных руководителей мятежников летом 2014 года, Игорь Гиркин, намекнул на то, что ракету запустило регулярное подразделение российской армии.

«Боинг сбили не ополченцы. Больше комментировать не буду», — сказал Игорь Гиркин.

Финский эксперт Эса Келлониеми (Esa Kelloniemi) указал недавно в интервью голландскому телевидению, что для того, чтобы уметь обращаться с системой «Бук», надо долго учиться, и что совершенно немыслимо, чтобы какой-то человек мог запустить ракету по ошибке.

Если система не имеет необходимой поддержки системы радаров, возможно, впрочем, что расчет не сможет установить точно, какую цель он собирается поразить — такова оценка Эсы Келлониеми.

Поуль Ларсен