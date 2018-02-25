Сеул: Северная Корея готова вести переговоры с США

Северная Корея утверждает, что готова вести переговоры с США.

Об этом стало известно после встречи северокорейского генерала Ким Йон Чоля с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином перед началом церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает BBC.

По словам Муна, Северная Корея "очень хочет" вести переговоры с США. Он добавил, что КНДР согласилась совместно улучшать отношения с Южной Кореей и Соединенными Штатами.

Пхеньян пока официально не прокомментировал заявление южнокорейского лидера. Ранее КНДР неоднократно утверждала, что готова вести переговоры с США без каких-либо условий. США настаивают, что для начала переговоров Северная Корея должна продемонстрировать конкретные шаги по денуклеризации.

В церемонии закрытия Олимпиады также участвует дочь президента США Дональда Трампа Иванка, но официальные лица США исключили встречу с северокорейской делегацией.

Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия Олимпийских игр вице- президент США Майк Пенс должен был встретиться с высокопоставленными должностными лицами из Северной Кореи, однако северокорейская сторона в последний момент отменила встречу.

Заявление Сеула о готовности КНДР к переговорам поступило через несколько часов после того, как Северная Корея осудила новые санкции США, назвав их "актом войны".