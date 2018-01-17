Северная и Южная Кореи договорились пройти под общим флагом на Олимпиаде-2018

КНДР и Южная Корея договорились пройти под общим флагом на предстоящих Олимпийских играх.

Об этом сообщает ВВС.

Страны также договорились о совместной женской сборной по хоккею после переговоров в деревне Панмунджом. Это первые переговоры на высоком уровне между двумя Кореями в течение более двух лет.

Тренер Южной Кореи по хоккею и консервативные газеты выразили озабоченность перспективой создания единой хоккейной команды. Япония также "с подозрением восприняла" последнюю новость.

Зимние Олимпийские игры пройдут 9-27 февраля в Южной Кореи.

Напомним, 9 января 2018 года представители Северной (КНДР) и Южной Корей договорились возобновить прямую военную телефонную линию. Также стороны договорились об участии спортсменов из КНДР в Олимпиаде. 16 января официальные лица обеих стран согласились, что северокорейский оркестр из 140 человек будет выступать в Южной Корее во время Олимпиады.