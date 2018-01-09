Северная и Южная Кореи впервые за два года сели за стол переговоров

Северная и Южная Кореи во вторник, 9 января, начали первые официальные переговоры за более чем два года, сообщает Reuters.

Пять представителей от каждой из сторон переговоров встретились в "Доме мира" в деревне Пханмунджом.

При этом отмечается факт того, что представители Сеула и Пхеньяна настроены оптимистично. Главной темой повестки дня остается участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Однако в ходе переговоров также будут обсуждаться вопросы улучшения отношений КНДР и Южной Кореи.

Некоторые южнокорейские чиновники выразили надежду на то, что на открытии зимних Олимпийских игр спортсмены обеих стран могли бы даже пройти под одним флагом впервые за более чем десять лет.

Несмотря на преимущественно "спортивную" повестку дня переговоров, за встречей очень внимательно наблюдают мировые лидеры, ожидающие признаков снижения напряженности на Корейском полуострове.

При этом США изначально прохладно отнеслись к переговорам Сеула и Пхеньяна. В Государственном департаменте США заявили о том, что Пхеньян "может попытаться вбить клин" между Вашингтоном и Сеулом, чтобы ослабить санкционный режим, направленный на свертывание ракетной программы КНДР.

А президент США Дональд Трамп заявил о том, что "в нужное время США примут в них участие".

Напомним, в среду, 3 января, лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть не действовавшую долгое время "горячую линию" между Пхеньяном и Сеулом. В тот же день представители КНДР и Республики Корея провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи.

Ранее Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне во время проведения зимних Олимпийских игр в Пхенчане.

Глава Министерства объединения республики Корея Чо Монг Ён предложил провести соответствующую встречу 9 января в пограничной деревне Пханмунджом, чтобы обсудить олимпийское сотрудничество и способы улучшения связей.