Северная Корея начала изготовлять ядерные боеголовки, - The Washington Post

Северная Корея изготовила миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно установить в середине ракет дальнего действия. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на данные разведки США.

"Разведка оценивает, что Северная Корея выпустила ядерное оружие для установки в баллистические ракеты, включая межконтинентальные баллистические ракеты", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пока неизвестно, провела ли уже Северная Корея испытания нового оружия.

Отмечено, что таким образом КНДР преодолела ключевой порог на пути к становлению полноценным ядерным государством.

Как ранее сообщалось, 5 августа Совет безопасности ООН расширил санкции в отношении КНДР. Поводом для их ужесточения стали два июльских запуска баллистических ракет.

Напомним, что 29 июля Северная Корея заявила о втором успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Предыдущий запуск был произведен в начале месяца.

КНДР заявила, что не намерена отступать от своей ядерной программы ввиду якобы наличия угроз со стороны Соединенных Штатов и отверггла любую вероятность ядерного разоружения.