Северная Корея назвала санкции ООН "актом войны"

Пхеньян подверг критике последние санкции, которые ввела Организация Объединенных Наций в отношении запрещенных программ баллистических ракет и ядерных вооружений, и назвал их "актом войны". Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье, 24 декабря, представители Министерства иностранных дел Северной Кореи заявили, что "полностью отвергают последние санкции ООН, как насильственное нарушение суверенитета нашей республики и акт войны, который разрушает мир и стабильность на Корейском полуострове и в более широком региональном масштабе". Также в заявлении ЦТАК ведомство назвало действия Организации Объединенных Наций "равносильными полной экономической блокаде".

Соответствующие заявления были сделаны спустя два дня после того, как Совет безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции против Корейской народно- демократической республики в ответ на запуск баллистической ракеты в прошлом месяце.

Помимо этого, Северная Корея пообещала укрепить свои ядерные возможности, чтобы противостоять Соединенным Штатам Америки.

"Мы еще больше укрепим наше самооборонное ядерное сдерживание, направленное на фундаментальное искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США", - говорится в заявлении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Японии под руководством премьер- министра Синдзо Абэ утвердило проект бюджета, который предусматривает рост затрат на оборону.