Северная Корея назвала условие, при котором избавится от ядерного оружия

Власти КНДР хотят приостановить ядерные и ракетные испытания во время возможных переговоров с США

Об этом заявил на пресс-конференции советник южнокорейского президента по безопасности Чун Юй Ен, информирует "ДС" со ссылкой на "Интерфакс".

"Северокорейская сторона ясно подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и заявила, что у нее не будет причин обладать ядерным оружием, если безопасность режима будет гарантирована, а военные угрозы против Северной Кореи - устранены", - сказал Чун Юй Ен.

По его словам, Пхеньян также выразил желание провести серьезные переговоры с США, чтобы определить способы провести денуклеаризацию Корейского полуострова и нормализовать отношения между КНДР и США. Кроме этого, согласно заявлениям администрации, власти КНДР пообещали Южной Корее не использовать против нее ядерные или обычные вооружения.

Как сообщала "ДС", 5 марта в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын принял делегацию специальных посланников президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.