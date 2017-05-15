Северная Корея назвала успешным запуск ракеты

Северная Корея подтвердила испытание новой ракеты и заявила, что успешно провела запуск баллистической ракеты средней дальности типа земля-земля. Об этом сообщают в государственном северокорейском информагентстве, передает Yonhap.

При этом в КНДР предупредили, что в зоне поражения ракеты находится территория США.

Запустили ракету с полигона на северо-западе от Пхеньяна. За запуском наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын. В Северной Корее утверждают, что ракета достигла высоты 2111м и пролетела 787 км.

Напомним, что постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон продолжит закручивать гайки по КНДР на международном уровне и возможными новыми санкциями.

Ранее, 5 мая, КНДР обвинила ЦРУ в попытке убить Ким Чен Ына.

Liga.net

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