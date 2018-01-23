Северная Корея скоро сможет нанести ядерный удар по США - ЦРУ

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил, что Северная Корея сможет нанести ядерный удар США уже через несколько месяцев. Об этом он сообщил в интервью СBS.

"Я, конечно, был бы рад сказать, что через год... Правительство Соединенных Штатов прилагает все усилия, чтобы этот момент наступил как можно позднее", - сказал Помпео.

"Мы всегда можем определить, что ядерная программа разрабатывается, но мы никогда не узнаем точного характера происходящего. Основной риск, который необходимо осознавать политикам, заключался в том, что программа Северной Кореи по ядерному оружию продолжает расширяться, развиваться, становиться более мощной, более способной и надежной", - отметил глава ЦРУ.

В своем первом углубленном интервью Майк Помпео сказал CBS, что "временное приостановление работы органов власти и госучреждений никак не повлияет на нашу деятельность здесь, в ЦРУ".

Напомним, что сотни жителей Токио 22 января приняли участие в учебной эвакуации для отработки действий на случай угрозы ракетного удара со стороны КНДР.