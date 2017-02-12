Северная Корея запустила баллистическую ракету

Северная Корея провела пуск баллистической ракеты средней дальности
Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на агентство Reuters.
Власти Северной Кореи запустили ракету в 7:55 по местному времени (00:55 по киевскому). Запуск был произведен с полигона в провинции Пхенан-Пукто.
Согласно предварительной информации, была запущена баллистическая ракета средней дальности "Мусудан".
Ракета пролетела около 500 км и упала в акватории Японского моря.
Как сообщала "ДС", создание межконтинентальных баллистических ракет в КНДР является частью мер по укреплению военного потенциала в ответ на "ядерные угрозы со стороны США".
В частности, Северная Корея в наращивании ядерного потенциала ссылается на "легитимное право независимой страны".