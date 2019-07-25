Северная Корея запустила две ракеты в Японское море

Северная Корея 25 июля запустила две ракеты малой дальности в Японское море с полуострова Ходо неподалеку от города Вонсан на восточном побережье КНДР, заявили в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Ракеты были выпущены с интервалом в 23 минуты.

Представитель минобороны Южной Кореи отметил, что, по всей видимости, в КНДР поводятся летние военные учения.

Источник в правительстве Японии сообщил агентству Kyodo, что КНДР произвела запуск баллистических ракет. По его словам, ракеты упали в море до того как достигли исключительной экономической зоны Японии.

Министр обороны Японии Такеши Ивайя, выступая перед журналистами, заявил, что если ракеты окажутся баллистическими малой дальности, то этот запуск будет представлять собой нарушение резолюции Организации Объединенных Наций, запрещающей Пхеньяну использовать баллистические технологии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что запущенные 25 июля ракеты не представляют угрозы для национальной безопасности страны.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27-28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско- северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. Президент США в ходе саммита сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

13 апреля Ким Чен Ын заявил, что ждет от США продолжения переговоров о денуклеаризации до конца года. В июне лидеры двух стран обменялись письмами.

30 июня 2019 года президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в Пханмунджоме - деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Трамп пересек демаркационную линию и ступил на землю КНДР. Он стал первым американским президентом, побывавшим в Северной Корее. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.