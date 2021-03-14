Северный поток-2 не нужен Европе: в Еврокомиссии объяснили почему

Российский газопровод Северный поток-2 существует, однако он не нужен для энергоснабжения ЕС.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс.

- Нам не нужен Северный поток-2. Еврокомиссия всегда говорила, что с нашей точки зрения проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но Северный поток-2 существует. Комиссия ЕС должна обеспечить его использование в соответствии с правилами ЕС, - отметил чиновник.

По его словам, конечно, России это не нравится - но это правила ЕС.

В Госдепе США назвали условие для введения новых санкций против российского газопровода Северный поток-2 - если в течение трех месяцев они определят дополнительные юридические лица, участвующие в строительстве.