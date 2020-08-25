Шість країн приєдналися до "кримських санкцій" ЄС

Шість європейських країн підтримали рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму.

Як повідомляється на сайті Євроради, продовжити санкції відносно РФ вирішилили до 23 червня 2021 року.

Ігор МарчукНародний депутат УкраїниМарчук пообіцяв сприяти посиленню санкційного тиску на РФСказано 16 березня 2020 р.Статус обіцянки: У процесі

Йдеться про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу Чорногорію та Албанію, членів європейської зони вільної торгівлі Норвегію та Ісландію, а також про Україну і Грузію.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт з Криму і Севастополя товарів, інвестиції, туристичні послуги, видачу віз і постачання технологій.

Раніше Кулеба заявив про необхідність розширити санкції ЄС проти Росії.

Нагадаємо, Міжнародна морська організація IMO в січні-серпні позбавила права ходити під іноземним прапором 10 судів за те, що вони заходили у порти Криму.