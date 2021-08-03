Ще один білоруський спортсмен покинув країну після скандалу з Тимановською

Тренер білоруської гандбольної команди "Витязь", активіст незалежного об'єднання спортсменів Костянтин Яковлєв покинув Білорусь і поїхав до України. Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

Як зазначає "Трибуна", у червні Яковлєв відбув 15-денний арешт. Його затримали після того, як він їздив у Барановичі, щоб зустріти журналіста "Трибуни" Дмитра Руто, у якого закінчився строк адміністративного арешту 15 діб за червоно-білий футбольний шарф в авто.

Увечері того дня Яковлєв хотів провести у Новій Боровій тренування для всіх охочих. Однак дорогою до Мінська машину, у якій їхав Яковлєв та інші спортсмени, зупинили на трасі. До неї під'їхав мікроавтобус, а потім люди в масках затримали тренера. Пізніше в його квартирі провели обшук - силовики забрали два комп'ютери, телефон, одяг SOS.BY і медалі із зображенням "Пагоні" - історичного герба Білорусі.

Білоруські силовики заявили, що Яковлєв під виглядом тренування хотів зібрати людей, щоб обговорити з ними політичні питання та актуальні події в Білорусі. За це його відправили на 15 діб у СІЗО.

У своєму Instsgram Яковлєв регулярно публікує критичні пости про білоруську владу. 3 серпня у Stories він опублікував фото з Києва.

Яковлєв виїхав із Білорусі незабаром після інциденту зі спортсменкою Христиною Тимановською. Вона 1 серпня розповідала, що білоруські спортивні функціонери вирішили без її відома виставити її на Олімпіаді на 400- метрівці, хоча вона бігає дистанції по 200 м. Це сталося, тому що білоруський НОК "накосячив" і у спортсменок, які мали вперше брати участь в Олімпіаді, не було достатньої кількості допінг-проб, пояснила Тимановська.

Коли ситуація стала публічною, спортсменку спробували посадити на літак до Мінська, за її словами - примусово. Тимановська їхати відмовилася, оскільки побоюється, що в Білорусі її посадять до в'язниці. Водночас, за словами легкоатлетки, в її історії політики немає.

Тимановська звернулася в Міжнародний олімпійський комітет і в поліцію. Чехія і Польща запропонували їй захист і допомогу.

Чоловік спортсменки Арсеній Зданевич 2 серпня виїхав із Білорусі до Києва. Сама Тимановська попросила притулку в Польщі, їй видали гуманітарну візу.

Ніч вона провела в аеропорту, у МОК вимагали пояснень від Білорусі й припустили введення нових санкцій проти НОК країни у зв'язку з інцидентом із Тимановською.