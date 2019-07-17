Шесть стран-членов Совбеза ООН сделали заявление в поддержку Украины

Бельгия, Франция, Германия, Польша, Эстония и Соединенное Королевство, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также Эстония, сделали совместное заявление после заседания СБ относительно закона про украинский язык.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Facebook.

Соответствующее заявление произнес постоянный представитель Великобритании при ООН и во Всемирной торговой организации Джулиан Брейтуэйт.

"Мы как государства-члены Евросоюза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, и осуждаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы призываем Россию безоговорочно освободить всех 24-х военнослужащих, незаконно захваченных 25 ноября во время инцидента возле Керченского пролива, и вернуть захваченные украинские суда в соответствии решению Международного трибунала по морскому праву 20 мая", - заявил постпред Великобритании.

Также члены Совебза ООН призвали РФ возобновить навигацию в Азовском море.

"Мы также продолжаем призывать Россию возобновить свободу навигации в Азовском море. Мы ожидаем, что Россия немедленно прекратит подогревать конфликт и воздержится от действий, ставящих под угрозу реализацию Минских соглашений, которые подразумевают полное возобновление контроля властей Украины над территориями, описанными в соглашении. В частности, Россия должна прекратить свою финансовую поддержку сепаратистов и прекратить выдавать паспорта украинским гражданам на Донбассе", - добавил он.

Шесть стран также заявили, что осуждают неприемлемую атаку на санитарный автомобиль возле Водяного, которая произошла 1 июля. Кроме того, по словам Брейтуэйта, страны осуждают действия, препятствующие или угрожающие деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, и призывают обе стороны полностью выполнять Минские соглашения.

"Мы поощряем участие России и Украины во встрече на уровне политических советников в нормандском формате в Париже 12 июля, также как и успешное разведение сил и средств в Станице Луганской в июле. Мы настаиваем, что Совет Безопасности должен продолжать заниматься этим вопросом, так как ситуация в Украине является предметом международного беспокойства", - заявил дипломат.

Кроме того, он отметил, что завтра, 17 июля, отмечается пятая годовщина сбития самолета рейса МН17, которое привело к смерти 298 людей.

"Семьи и друзья погибших заслуживают правосудия. Мы призываем все стороны, в частности Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать с JIT, а уголовное производство в Нидерландах установить ответственность за сбитие MH17 в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166", - добавил он.

Совет Безопасности ООН на заседании 20 мая отказался рассматривать принятый в Украине закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Во вторник, 16 июля, в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По материалам #Буквы