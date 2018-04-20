Шесть стран готовы переместить свои посольства в Иерусалим - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "по меньшей мере полдюжины стран" рассматривают возможность переноса своих посольств в Иерусалим после решения США.

"Я рад сообщить, что по меньшей мере полдюжины стран в настоящее время серьезно относятся к вопросу о переносе своих посольств в Иерусалим", - сказал он, передает Reuters.

Нетаньяху также поблагодарил Гватемалу, которая решила переместить свое посольство вскоре после решения США. Но не назвал другие страны, готовые последовать за ними.

Первые десять посольств, которые переедут в Иерусалим, получат "льготное лечение", добавил он, не объяснив детали.

Посольство США должно переехать в Иерусалим из Тель-Авива 14 мая, в день, когда Израиль объявил о своей независимости в 1948 году.

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо- израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.