Шойгу: военной операции в Идлибе не будет

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военная операция в Идлибе проводиться не будет, сирийские власти готовы ее отменить. «В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложили в этом документе»,— сказал журналистам господин Шойгу, ссылаясь на Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе, принятый по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи, посвященной урегулированию ситуации в Сирии, договорились о создании демилитаризованной зоны глубиной 15–20 км в провинции Идлиб. По словам российского президента, сирийский лидер Башар Асад поддержал идею о создании спецзоны. Планируется, что контролировать зону будут подвижные патрульные группы турецких подразделений и подразделений военной полиции России.

Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибе помимо создания спецзоны также предполагает восстановление до конца 2018 года транзитного сообщения сирийского Алеппо с провинциями Латакия и Хама.

