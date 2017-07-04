Шокирующие подробности заговора Катара против Ливии (Dostor.org, Египет)

Бывший представитель Ливии в ООН во время революции в феврале 2011 года, занимающий пост министра иностранных дел с 2000 до 2009 года, в своей книге, выпущенной под названием «Конец Каддафи» рассказывает о важнейшей роли Катара, которую он начал играть во время событий и конфликтов, направленных на свержение режима Муаммара Кадафи. Именно благодаря Катару «исламисты» получили возможность контролировать и держать в своих руках происходящее на территории страны. Ливия же столкнулась с ужасающей внутренней борьбой со всех сторон и областей, а также готовилась к последствиям до начала операции «Достоинство», инициированной Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифом Хафтаром в 2014 году.

Ливийский политик Абдель Рахман Шалгам (министр иностранных дел Ливии с 2000 по 2009 год, затем был представителем Ливии при Совбезе ООН, а потом постоянным представителем Ливии при ООН — прим. ред.) в своей книге написал, что то, что он узнал в 2012 году стало лишь «каплей в море», а именно, что эмир Катара был готов отдать все богатства страны для того, чтобы свергнуть режим Каддафи. Шалгам задавал вопрос: почему? Ему ответили, что у эмира Катара есть долгосрочный стратегический план, осуществить который будет возможно только при условии установления «исламского правительства» в Ливии. Победа исламистов в Тунисе и Египте лишь поспособствует распространению их влияния в этой стране, которая станет связующим звеном между ними. Таким образом, у Катара появится возможность сформировать Исламский союз в Северной Африке, возглавлять который будет «повелитель правоверных» шейх Хамад бин Халифа Аль Тани.

Когда существовало много арабских и международных коалиций, ливийский политик узнал, что эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани и его сын Тамим хотят увеличить добычу ливийской нефти на пять миллионов баррелей в сутки, а доходы распределить между Египтом, Тунисом и Ливией. Так можно будет достичь экономического процветания, а «повелитель правоверных» впоследствии сможет заявить о том, что Исламский союз способен конкурировать и соперничать с «азиатскими тиграми». Именно это является планом и проектом Катара, который он хочет осуществить в Северной Африке. Президент Международного союза мусульманских ученых Юсуф аль-Кардави 21 октября 2011 года, на следующий день после смерти полковника Муаммара Каддафи, в своей речи подтвердил создание так называемой «демократической исламской республики». Он прямо выступал за достижение своеобразного единства между тремя странами, описывая поддерживающих его людей, как «верных революционеров» Ливии, Туниса и Египта.

Возвращаясь к книге Шалгама, мы обнаруживаем, что он раскрывает еще одну более раннюю попытку Катара установить контроль над будущем Ливии. Он упоминает, что, занимающий в то время пост премьер-министра страны шейх Хамад бен Джасим связался с ним после выступления Шалгама в ООН в феврале 2011 года, и сообщил об одобрении и высокой оценке его слов эмиром Катара Хамадой бин Халифом на трибуне ООН. После этого случая контакты между ними стали постоянными и обязательными, как например завтрак по утрам, а Доха превратилась в любимое место лидеров Ливии. Позднее Катар сыграл политически важную роль, когда убеждал НАТО вмешаться в дела Ливии. Он отметил, что помощь, оказываемая катарским режимом повстанцам в Ливии, составляет три миллиарда долларов. Спустя некоторое время Катар от имени вдохновителя этой операции Хамада бен Джасима, подтвердил, что такая большая финансовая поддержка дает право стране вмешиваться в ливийский вопрос.

Шалгам также добавил, что Махмуд Джибриль (премьер-министр Переходного национального Совета с марта по октябрь 2011 года — прим. ред.) рассказал ему тогда, что эмир Катара пригласил его посетить Доху, чтобы обсудить ситуацию в Ливии после освобождения, а также призвать его сыграть роль посредника между различными ливийскими партиями и группами. Тогда он встретился с в то время принцем шейхом Тамимом бин Хамадом бин Халифом Аль Тани, который был в сопровождении Мухаммада Шамама. Тамим рассказал о катарской поддержке мятежников в Ливии, а также сообщил, что Катар готов продолжать оказывать финансовую помощь стране, не вмешиваясь в ее дела. Шалгам ответил ему на это, что ливийский народ не отрицает поддержку Катара, однако не готов допустить вмешательства в свои дела.

В своей книге Шалгам также пишет, что наследный принц Тамим бин Хамада рассказал ему, что один из лидеров «Братьев-Мусульман» Али Аль-Салиби «находится недалеко от нас, и мы хотим, чтобы вы поговорили вместе для того, чтобы прийти к консенсусу». В конце встречи он также сказал: «Я надеюсь, что ты согласен поговорить с лидером "Исламской боевой группы" Абдель Хакимом Белхаджем, вот его номер телефона». После этого Шалгам улетел в США для встречи с эмиром Хамадой бин Халифом в Нью-Йорке. Он, также как и Махмуд Джибриль, понял, что эмир Катара говорит о Ливии, как о «части своего дома». Во время встречи он навязывал конкретных людей, называя их имена, которые должны занимать посты в руководстве страны. Он также настаивал на немедленном назначении на определенные должности кандидатур, выдвинутых Катаром, делая акцент на постах министров внутренних и иностранных дел.

Когда Шалгам и Махмуд Джибриль покинули эмира, они были полностью поглощены своими мыслями, ведь было очевидно, что он говорит о Ливии, как о государстве, являющимся его частным домом. Шалгам тогда удивился высокомерию и гордости с которой разговаривает шейх Хамад бин Халиф Аль Тани, а также его наглости и уверенности в осуществлении плана и согласии других международных субъектов на проведение такой политики Катаром. Тогда же произошел инцидент, который подтвердил катарское влияние и ситуацию в Ливии. На этот раз о нем рассказал американский бизнесмен, работающий в нефтяной сфере, а Абдель Рахман Шалгам был частью этой истории. Этот американский бизнесмен управлял огромными предприятиями в нефтяном секторе в крупнейших странах-производителях этого ресурса, кроме того он также работал в администрации тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего. Именно тогда он познакомился с Шалгамом, занимающим в то время пост министра иностранных дел. Его страна решила начать «инвестировать» в прежние отношения. Во время их встречи бизнесмен сказал ему, что нефтяная компания готова инвестировать в Ливию, однако Катар является препятствием на их пути, с которым нужно договориться для ведения дальнейших успешных дел.

Доха заявила, что в Ливии невозможно проводить какую-либо деятельность без ее участия, поскольку именно она контролирует четыре важнейших ливийских составляющих: нефть, безопасность, деньги и армия. В то время Шалгам уже начал покидать политическую сферу, поэтому он не смог ничего предложить и предоставить американского бизнесмену. Когда он попытался узнать имена катарцев, рассказавших ему об этом, он отказался предоставить какую-либо информацию и извинился перед своим ливийским дипломатическим другом за то, что не смог их раскрыть. Американский бизнесмен владеет крупной сетью нефтяных компаний в Персидском заливе и опасается, что если Доха узнает о его действиях в Ливии, то создаст огромную проблему, а также станет препятствовать его деятельности.

Халед Акаша

Халед Акаша