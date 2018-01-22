Шрёдер отказался от вознаграждения за работу в совете директоров «Роснефти»

Бывший канцлер Германии и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер отказался от вознаграждения за работу в качестве главы совета директоров «Роснефти». Об этом сообщил на пресс-конференции глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Работа господина Шрёдера и сегодня в значительной мере способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Германией»,— отметил он. «И, наверное, неслучайно господин Шрёдер принял предложение о работе в "Роснефти", отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании»,— приводит ТАСС слова господина Сечина.

Комментируя в сентябре свое назначение, Герхард Шрёдер заявил, что намерен вникнуть в процесс работы «Роснефти» после консультаций. Своей задачей на посту главы совета директоров он назвал поиск компромисса в принятии решений. «В совете директоров, куда входят компетентные люди, очень редко проводятся голосования с одинаковым количеством голосов "за" и "против", ведутся дискуссии, в ходе которых приходят к единому мнению. Это одна из моих задач — найти выход»,— заявил господин Шрёдер.