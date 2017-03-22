Штайнмайер официально вступил в должность президента Германии

Экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально вступил в должность президента ФРГ сегодня, 22 марта. Об этом сообщает DW.

"Церемония инаугурации 12-го главы государства состоялась в пленарном зале Рейхстага на совместном заседании членов бундестага и бундесрата", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, новый глава принес присягу на Основном законе, пообещав исполнять свои обязанности и защищать права немецких граждан. Президента избрали на следующие пять лет. 61-летний политик сменил в должности 77-летнего Йоахима Гаука.

Франк-Вальтер Штайнмайер был единым кандидатом от "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он одержал победу в первом туре голосования в Федеральном собрании 12 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в качестве министра иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял,что решение относительно переговоров в формате "Женева+" для возврата Крыма должна принять Украина.