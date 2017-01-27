Штайнмайер уволен с поста главы МИД Германии

Йоахим Гаук отстранил от должности министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, который ранее был выдвинут на пост главы государства

Как сообщает "ДС" со ссылкой на ТАСС, президент ФРГ Йоахим Гаук уволил с поста министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера, назначив главой МИД вице-канцлера и бывшего министра экономики и энергетики Зигмара Габриэля

На должность министра экономики Гаук утвердил Бригитту Циприс, занимавшую до этого должность заместителя главы ведомства.

Штайнмайер, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), ранее был выдвинут кандидатом от правящей в ФРГ коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) на пост президента Германии.

Выборы состоятся 12 февраля.