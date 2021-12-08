Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 країнах, і це число зростатиме, - ВООЗ

Через велику кількість мутацій цей штам може зробити серйозний вплив на пандемію COVID-19

Новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 57 країнах. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що це число буде тільки зростати, а через велику кількість мутацій цей штам може зробити серйозний вплив на пандемію COVID-19.

Про це ВООЗ повідомила у Twitter 8 грудня. Штам активно поширюється по всьому світу

За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, нині цей штам коронавірусу зареєстровано в 57 країнах і це число буде зростати.

"Варіант "Омікрон" вже зареєстровано в 57 країнах, і ми очікуємо, що це число продовжить зростати. Деякі особливості "Омікрона", включаючи його глобальне поширення і велику кількість мутацій, припускають, що він може зробити серйозний вплив на пандемію COVID-19", - зазначив Гебреєсус.

За словами очільника ВООЗ, зараз поки важко передбачити, яким буде цей вплив на пандемію. Однак нині помітне швидке збільшення передачі вірусу.

"Зараз ми починаємо бачити послідовну картину швидкого збільшення передачі, хоча на даний момент точні темпи збільшення в порівнянні з іншими варіантами як і раніше важко визначити кількісно", - додав він.

Штам "Омікрон "почав активно поширюватися через певні набуті мутації. За словами українського вченого Володимира Галицького, особливе занепокоєння викликає те, що він уражає маленьких дітей.

Вакцину від нового "Омікрон"-штаму коронавірусу підготують не раніше від літа 2022 року. Вченим потрібно не менш як 100 днів.