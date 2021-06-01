Штами COVID-19 позначать літерами грецького алфавіту - ВООЗ

Різноманітні штами коронавірусу COVID-19 почнуть позначати буквами грецького алфавіту. Зроблено це буде для того, щоб уникнути дискримінаційної згадки країн, де ці штами вперше були виявлені. Також, за словами європейських чиновників, це буде зроблено для полегшення вживання в мові. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Група експертів ВООЗ рекомендувала використовувати маркування з використанням літер грецького алфавіту, тобто Альфа, Бета, Гамма, що буде легше і практичніше для обговорення (варіантів) в ненауковому середовищі", - йдеться в заяві.

Країнам і агентствам слід використовувати дані позначення штамів вірусу, оскільки вони не тільки легко вимовні, але і не стигматизують країни, в яких вперше виявили той чи інший штам.

У новій системі британському штаму B.1.1.7 відповідає буква "Альфа", африканський B.1.351 тепер буде "Бета", бразильський P.1 - "Гамма", а індійські штами B.1.617.2 і B.1.617.1 перетворилися в "Дельта" і "Каппа" відповідно.

"Вони не замінять наукових назв, але покликані допомогти в громадському обговоренні", - заявила в свою чергу провідний лікар-епідеміолог ВООЗ Марія ван Керкхове.

Раніше повідомлялося, що у В'єтнамі виявили новий варіант коронавірусу, який вважають гібридом двох штамів, що вперше зафіксували у Великій Британії та Індії.



