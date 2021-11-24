Штати допоможуть Україні зброєю і санкціями у разі посилення загрози агресії РФ - Гербст

У разі посилення загрози російської агресії проти України США накладуть на РФ жорсткі санкції та надаватимуть Києву зброю та військову техніку.

Про це зазначив у коментарі кореспондентові Укрінформу директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній посол США в Україні Джон Гербст після дискусії щодо безпеки в Чорному морі та мілітаризації Криму, що відбулася у вівторок у Постпредстві України при ООН у Нью-Йорку.

«Ми можемо повідомити злочинцеві про чіткі умови каральних санкцій, що будуть накладені на нього, - сказав він. - Також можемо надати Україні зброю та військову техніку вже зараз. Так що Москві загрожує велика небезпека, якщо вона розпочне воєнну операцію. Це дві речі, які ми можемо зробити».

Дипломат додав, що в разі агресії такі дії «точно дуже важко обійдуться російській економіці, і військові РФ умиратимуть щодня».

Як розповів Гербст під час дискусії, нові «санкції виходитимуть далеко за межі вже накладених обмежень, запроваджених проти Росії за її донбаську авантюру». Ідеться, зокрема, про переслідування великих російських банків, заборону на інвестиції на вторинному ринку, санкції проти високопосадовців.

За словами дипломата, нинішні санкції США обходяться економіці РФ в 1-1,25% ВВП, тож посилення їх ще більше погіршить ситуацію. «І навіть при зростанні цін на газ і нафту це буде істотним ударом», - додав він.

Нині Сполучені Штати й НАТО повинні посилити свою присутність у Чорному морі як кораблями, так і літаками, сказав Гербст.

Він нагадав, що Вашингтон забив тривогу не лише через нагромадження російських військ на південно-західному напрямку, а й через «розвідувальні дані та інші речі, що відбуваються всередині Кремля». Ідеться, зокрема, про публічні «висловлювання на історичні теми в спотвореному вигляді, щоб заздалегідь висунути претензії проти України», а також про «філософську статтю» російського ідеолога Владислава Суркова («Куди подівся хаос? Розпакування стабільності», - ред.). «Досить претензійно, але основне посилання (статті) полягає в тому, що Росії подобається розширюватися», - зазначив Гербст

Він розповів, що Вашингтон вдався до «незвичайного кроку», коли президент Джо Байден на початку листопада надіслав директора ЦРУ Білла Бернса для неформальних переговорів у Москву, де він має хорошу репутацію.

«Вашингтон вирішив, що він буде ідеальним посланцем, і я згоден з цим… Але Бернс мав передати дуже чітке послання, зокрема попередити про заходи до яких можуть вдатися Сполучені Штати. Було очікування, що Москва може дати нам деякі запевнення в приватному порядку… Але від нього відмахнулися. І це тільки посилило занепокоєння у Вашингтоні», - сказав Гербст.

За його словами, оскільки приватне попередження не мало ефекту, держсекретар Ентоні Блінкен скориставшись нагодою під час візиту у Вашингтон міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби два тижні тому, виступив «з дуже чіткою публічною заявою». Водночас, як додав він, Держдепартамент розпочав відповідні переговори з європейськими союзниками.