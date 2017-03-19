Шульц стал кандидатом в канцлеры Германии

Экс-председатель Европарламента Мартин Шульц стал новым председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В воскресенье, 19 марта, он избран преемником Зигмара Габриэля на внеочередном съезде партии в Берлине.

За кандидатуру Шульца отдано 100% действительных голосов участников съезда. Тем самым ему удалось получить лучший результат на выборах председателя СДПГ за всю послевоенную историю.

На съезде Шульц был официально выдвинут кандидатом на пост канцлера от СДПГ на выборах в бундестаг, которые пройдут в сентябре текущего года.

Напомним. 29 января правление СДПГ единогласно выдвинуло бывшего председателя Европейского парламента Шульца кандидатом в федеральные канцлеры.

По материалам: DW