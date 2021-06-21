Шведський парламент вперше в історії оголосив вотум недовіри прем'єру

21 июня 2021, 16:40
 В мире Источник: УНИАН

Левен тепер повинен або піти у відставку, після чого депутати спробують сформувати новий уряд, або ж оголосити дострокові вибори.

Депутати парламенту Швеції винесли вотум недовіри прем'єр-міністру країни Стефану Левену.

Таким чином, він став першим в історії країни прем'єром, який програв голосування з питання про довіру, проведене за ініціативою опозиції.

Соціал-демократ Левен, який очолював лівоцентристську коаліцію, тепер повинен або піти у відставку, після чого депутати спробують сформувати новий уряд, або ж оголосити дострокові вибори.

Источник: УНИАН
 
 
 