Швейцария отказала миллиардеру Абрамовичу в виде на жительство

Швейцария отказала в виде на жительство российскому миллиардеру, владельцу английского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом пишут местные издания Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung.

О намерениях Абрамовича 4 февраля сообщило издание Tages-Anzeiger.

По данным газеты,бизнесмен впервые подал заявление о предоставлении вида на жительство в городе Вербье летом 2016 года. Но спустя год прошение было отозвано. В ноябре 2017 года Абрамович попросил местный департамент полиции возобновить ходатайство о виде на жительство на основании "общественного интереса".

The Times пишет, что 2 февраля суд в Цюрихе принял решение запретить газетам Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung публиковать дальнейшие подробности этого дела, в частности, сообщать о причинах отзыва заявки.

SonntagsZeitung заявило, что намерено добиться отмены запрета, указав, что им известно, почему миллиардер принял решение отказаться от намерения получить вид на жительство.

Абрамович, чье состояние российский Forbes оценивает в $9,1 млрд, в январе 2018 года стал фигурантом "кремлевского доклада" минфина США - списка бизнесменов и чиновников, близких к Кремлю.