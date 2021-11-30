Нова Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що країна не подаватиме заявки на членство в НАТО.

Про це йдеться у її заяві, опублікованій на сайті шведського уряду, передає Укрінформ.

"Наша свобода від військових альянсів добре служить нашій країні та сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі. Швеція не подаватиме заявки на членство в НАТО. Швеція не буде пасивною, якщо трапиться катастрофа чи напад на іншу країну в Північному регіоні чи в ЄС, і ми очікуємо, що ці країни діятимуть так само, якщо постраждаємо ми самі", - наголосила Андерссон.

Вона додала, що ЄС є найважливішою ареною зовнішньої політики і безпеки Швеції. А поточне головування Швеції в ОБСЄ дає їй можливість захистити порядок європейської безпеки.

Андерсон зазначила, що Швеція буде зміцнювати свою співпрацю у сфері оборони в партнерстві з НАТО, а також з такими країнами, як Фінляндія та іншими північними сусідами, та із США.

Вона оголосила, що зараз розробляється оновлена Стратегія національної безпеки Швеції.

Крім цього, Прем'єр-міністр Швеції підкреслила, що її країна засуджує російську агресію щодо України.

"Швеція та ЄС засуджують військову агресію Росії щодо України та незаконну анексію Криму. Ситуація людей, які застрягли на кордоні між Польщею та Білоруссю, є неприйнятною. Дії Білорусі будуть зустрінуті посиленням санкцій", - йдеться у заяві Андерссон.

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада парламент Швеції вдруге затвердив Магдалену Андерссон на посаді глави уряду після того, як вона минулого тижня через декілька годин після першого призначення подала у відставку з посади Прем'єр-міністра країни.

Президент України Володимир Зеленський привітав Магдалену Андерссон з обранням на посаду Прем‘єр-міністра Швеції.

