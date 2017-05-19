Швеция закрыла дело против Ассанжа

Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру, пишет Укринформ.

"Главный прокурор Марианна Ню сегодня приняла решение прекратить предварительное расследование в отношении подозреваемого в изнасиловании Джулиана Ассанжа", - говорится в заявлении прокуратуры.

Таким образом дело, рассматриваемое на протяжении последних 7 лет, закрыто.

Как известно, Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, опасаясь ареста и выдачи Швеции.

Ассанж, находившийся на момент возбуждения дела в Великобритании, утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут выдать оттуда в США.