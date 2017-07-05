"Сидячая" встреча Путина и Трампа будет достаточно ограничена по времени- Песков

В Кремле признали, что вряд ли президент России Владимир Путин успеет изложить президенту США Дональду Трампу свое понимание конфликта на Донбассе из-за ограниченности встречи по времени. Об этом заявил пресс- секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Хотя речь идет о полноформатной "сидячей" встрече (Путина и Трампа), но в силу того, что она проходит на полях саммита, она будет достаточно ограничена по времени. Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он неоднократно озвучивал, предтечи и причин той ситуации и той "гражданской войны", которая возникла в Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с каким базовым посылом Путин отправляется в Гамбург на встречу с Трампом.

В то же время он заявил, что это будет хорошая возможность повторить российскую позицию о безальтернативности Минских договоренностей.

При этом он отказался уточнить, сколько именно минут предусмотрено на проведение встречи Трампа с Путиным.

По словам Пескова, также, в случае готовности США, темой встречи может стать совместная борьба с терроризмом в Сирии и перспективы урегулирования сирийского внутреннего конфликта.

Песков напомнил, что это первая встреча и знакомство двух президентов, что дает возможность надеяться на установление рабочего диалога, жизненно необходимого для всего мира для решения конфликтов и проблем, количество которых увеличивается. Он добавил, что ожидает рабочей атмосферы в ходе встречи.

Как сообщалось, первая встреча президентов США и РФ состоится 7 июля в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки".