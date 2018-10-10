Сикорский: России лучше не пробовать завоевывать Польшу

Бывший глава МИД Польши рассказал, почему, по его мнению, в отношениях двух стран наступил кризис

Экс-глава польского МИД Радослав Сикорский считает Россию "единственно возможной реальной угрозой для Польши". Об этом он рассказал агентству Deutsche Welle.

Также, по его мнению, РФ провалила попытки сближения с Польшей из-за захвата Крыма, вторжения в Украину и крушения Ту-154 с экс-президентом Лехом Качиньским под Смоленском.

Чиновник особо подчеркнул, что заявления России о Польше как о "ядерной цели" на военных учениях Запад-2018 тоже не способствуют налаживанию партнерских отношений между странами.

По словам политика, не в последнюю очередь поэтому власти Польши дали добро на размещение на своей территории американской военной базы, которую предложили назвать Форт Трамп.

"Мы - часть сильнейшего военного альянса в мире. Поэтому России лучше не пробовать завоевывать Польшу", - резюмировал Сикорский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна рассчитывает на санкции США против Северного потока-2.