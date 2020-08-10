Силовики відкрили вогонь по протестуючих у Мінську

Протести в Білорусі, які розпочалися після президентських виборів, тривають. Сьогодні ввечері, 10 серпня, у Мінську силовики обстріляли гумовими кулями протестуючих, а також застосували світлошумові гранати.

Правоохоронці відкрили вогонь по мітингувальниках із травматичної зброї на вулиці Кальварійській у Мінську. У результаті обстрілу поранення в ногу отримала журналістка видання "Наша Ніва", повідомляється у Telegram-каналі видання.

Також у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що в районі автовокзалу "Східний" силовики застосували світлошумові гранати.

У центральній частині Мінська закриті шість станцій метрополітену.

Спроби розгону і затримання учасників протесту відбуваються також у Гомелі, Гродно, Ліді, Бресті, Мозирі та інших містах. Очевидці повідомляють про вибухи та стрілянину.

Як раніше писав "Ракурс", білоруська опозиція закликає усіх своїх прихильників виходити на акції протесту. Опозиціонери припускають, що силовики будуть діяти жорстко, тому закликають мітингувальників придбати в будівельних магазинах захисну екіпіровку, а також мати з собою невелику аптечку.

Ракурс

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