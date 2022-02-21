Симфонічний оркестр у Канаді відіграв концерт на підтримку України

Симфонічний оркестр канадського Монреалю зіграв концерт української класичної музики на знак солідарності з Україною.

«На тлі загрози російського вторгнення не лише канадські політики надсилають допомогу Україні та українцям. У Монреалі музиканти також висловлюють свою позицію й члени Класичного оркестру Монреаля присвятили концерт українській громаді», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що виконавчий директор оркестру – Тарас Куліш – має українське походження та родину в Україні. «Неможливо недооцінити солідарність – це проста правда», – сказав Куліш.

Зазначається, що під час концерту, на якому звучала музика українських композиторів, виконавці хотіли «встановити музичний контакт із країною та аудиторією». «Різноманітність музики, яку почують слухачі, особливо української музики, викличе відгук у серцях. Коли вони послухають концерт, то скажуть: «Звісно, Україна має бути незалежною», – висловив свою думку диригент оркестру Борис Брот.

Нагадаємо, наприкінці січня Канада оголосила про продовження на три роки та суттєве розширення своєї військової тренувальної місії в Україні UNIFIER.

Оттава також виділила Україні понад 500 млн дол. кредиту та надіслала нелетальне обладнання й стрілецьку зброю. Відповідне рішення привітав Конгрес українців Канади (КУК).