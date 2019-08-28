Синод Элладской православной церкви подтвердил каноничность автокефалии ПЦУ

Священный Синод Элладской православной церкви подтвердил каноничность предоставления Православной церкви Украины автокефалии и предоставил право архиепископу Афинскому решить вопрос ее признания

Об этом информирует CERKVARIUM со ссылкой на официальный сайт Элладской православной церкви, где опубликован релиз с результатами заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа этого года.

"В соответствии с рекомендациями Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ: признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет привилегии предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины", - говорится в сообщении. Читайте также: Греческая православная церковь на заседании Синода рассмотрит признание ПЦУ

Как сообщал Укринформ, заседание Постоянного Священного Синода Греческой православной церкви началось 26 августа.

Как известно, Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Патриаршем храме Святого Георгия на Фанаре состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В Украине Томос впервые продемонстрировали на праздничной Божественной литургии 7 января в Софии Киевской. Впоследствии Томос подписали все члены Синода Вселенского патриархата.