Сирия заявила о сбитых над авиабазой в Хомсе ракетах

ВВС Сирии сбили в районе города Хомс ракеты, которые якобы были нацелены на авиабазу сирийского режима.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение государственного сирийского телевидения.

Сирийское телевидение не предоставило деталей инцидента и не сообщило, кто стоит за нападением, однако назвало его "агрессией".

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в районе авиабазы Шайрат, а также вблизи Дамаска, где расположены две авиабазы, были слышны звуки взрывов. По данным наблюдателей, ракеты не попали в авиабазы.

По сообщениям отдельных СМИ, нападение совершил Израиль. Представитель Армии обороны Израиля в свою очередь заявил, что "не знает об этом инциденте".

Пресс-секретарь Пентагона также заявила, что США и силы коалиции не проводили операции в указанном районе.

База Шайрат была атакована ракетами "Томагавк" в апреле прошлого года из-за вероятного использования силами сирийского режима химического оружия в провинции Идлиб.