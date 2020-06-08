Ситуація з пандемією у світі погіршується, - ВООЗ

Ситуація з поширенням COVID-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі в світі вона погіршується. У Центральній Америці.пандемія все ще не досягла свого піку.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Reuters.

За словами голови ВООЗ, в неділю число нових випадків COVID-19 перевищила 136 тис. за один день.

"Майже 75% вчорашніх випадків ставилися до десяти державам, в основному в Америці і Південній Азії", - зазначив він.

У зв'язку з цим він закликав усі країни "не знімати ногу з педалі газу" в боротьбі з пандемією.

Зазначимо, у світі зафіксовано майже 7 млн випадків коронавіруса і майже 400 тисяч летальних випадків.

Нагадаємо, ВООЗ визначила Латинської і Північної Америки як новий епіцентр пандемії коронавіруса.

Крім того, у ВООЗ вважають, що дистанція захищає від COVID-19 краще, ніж маска.